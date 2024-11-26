Миллионы женщин начали брить лицо. Чем опасен модный тренд из соцсетей и как он может испортить внешность?

В социальных сетях набирают миллионы просмотров видео, где женщины бреют лицо на камеру. Процедура называется дермапланинг и имеет самые противоречивые отзывы. Те, кто ее пробовал, либо остаются в полном восторге, либо жалуются на ужасающие последствия в виде жесткой щетины на щеках, вросших волосков и воспалений. Какая из этих точек зрения ближе к истине, действительно ли после дермапланинга у женщин растет борода и что о процедуре думают врачи — в материале «Ленты.ру».

Что такое дермапланинг

Дермапланинг — это процедура, во время которой специальной бритвой, внешне напоминающей скальпель с пластиковой ручкой, соскабливается пушок на лице. Считается, что первыми практиковать эту бьюти-процедуру стали женщины в Южной Корее и Японии. Якобы таким образом они избавлялись от волосков, которые не получалось замаскировать с помощью косметики. Они же первыми заявили, что бритва не просто спасает от нежелательной растительности, но и имеет почти волшебный эффект для кожи: моментально преображает лицо, делает его фарфоровым, сияющим и абсолютно гладким.

Дерматолог Роберт Лукас объясняет, что такой результат достигается благодаря тому, что во время процедуры вместе с волосками убирают омертвевшие частички кожи. Именно они, по его словам, забивают поры, провоцируют появление прыщей и воспалений. Бритье же, как отмечает врач, является своеобразным пилингом для очищения и омоложения кожи. Кроме того, Лукас утверждает, что после дермапланинга любой макияж на лице смотрится идеально.

Дермапланинг помогает сохранить кожу здоровой, запускает обновление клеток. То есть мертвые клетки кожи отшелушиваются и заменяются новыми Роберт Лукас дерматолог

Почему среди женщин стало модно брить лицо

Мода брить лицо не такая новая, как может показаться. Десять лет назад голливудский визажист и косметолог Кейт Сомервиль рассказывала в интервью The New York Times, что много лет убирает бритвой волоски с лица и невероятно довольна результатом. Более того, она утверждала, что многие знаменитости делают то же самое. Так, по ее словам, даже Элизабет Тейлор и Мерлин Монро когда-то брились, чтобы сделать лицо идеально гладким.

Однако популярностью дермапланинг обязан не звездам Голливуда, а социальным сетям. Впервые одержимость бритьем лица началась в 2016 году благодаря визажистке и популярной бьюти-блогерше из Дубая Худе Каттан. Девушка выложила на YouTube ролик, в котором перечислила преимущества процедуры и показала, как правильно ее проводить. В отличие от других визажистов, таких как Сомервиль, она использовала не обычный станок для бритья, а бритву с пластиковой ручкой и лезвием, которое обычно используют для коррекции верхней линии бровей.

Фото: Raushan_films / Shutterstock / Fotodom

Ролик Каттан моментально вызвал бум в социальных сетях. Миллионы женщин по всему миру вслед за известной визажисткой пробовали брить лица. Мода продержалась недолго, однако позже возвращалась еще несколько раз. Очередная волна популярности началась совсем недавно. На этот раз запустила ее косметическая компания, которая изобрела новый для рынка продукт — спрей для проявления и бритья волос на лице.

Чтобы вызвать у покупательниц интерес к необычному косметическому средству и повысить продажи, производитель закупил рекламу у популярных TikTok-блогеров. Именно они и вернули к жизни почти забытый тренд на бритье лица

Сегодня в TikTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) опубликовано около четырех миллионов постов с хештегом #dermaplaning. Большинство из них — это ролики, снятые по одному сценарию: героини брызгают в лицо белым спреем и удивляются тому, как много незаметных в обычной жизни волос растет на их лице. Затем они сбривают эту растительность специальной бритвой и демонстрируют эффект преображения. Подобные видео набирали десятки и даже сотни миллионов просмотров в разных странах, в том числе и в России. Поскольку не все отечественные блогеры могли найти специальный спрей, чтобы сделать волоски на лице заметнее, многие брызгали в лицо сухим шампунем или посыпали его тальком.

Ужасные последствия бритья лица

Большинство блогеров, попробовавших дермапланинг, говорят, что довольны полученным результатом. Но есть и те, кто пожалел о бритье волос. К примеру, пользовательница @arinakhill записала душераздирающее видео и призвала никогда не пытаться избавиться от пушка на лице. «Второго октября я решила побрить себе лицо и через месяц у меня выросла щетина на подбородке и носогубных складках. Я не знаю, как ее убирать», — рассказала плачущая девушка.

Видео об ужасающих последствиях бритья за пару недель набрало более 22 миллионов просмотров в TikTok. Кроме того, его стали активно публиковать другие блогеры, паблики и Telegram-каналы. Однако врачи убеждены, что в реальности вероятность появления щетины после дермапланинга очень мала. По словам дерматовенеролога, косметолога Дарьи Пономаревой, нет доказательств того, что волосы из-за бритья становятся темнее или толще. Тем не менее человеку может казаться, что волоски меняют структуру и становятся грубее.

Фото: MJConline / Shutterstock / Fotodom

Какие еще риски есть у дермапланинга

Хотя бритье лица и не провоцирует рост обильной растительности на лице, это не означает, что процедура безопасна. По словам Пономаревой, в косметологии огромный выбор процедур и вариантов ухода, и любой из них будет лучше, чем дермапланинг. «Нет ничего нового и инновационного в этой процедуре. По сути это простой механический пилинг плюс сбривание пушковых волос на лице», — объяснила врач. Она добавила, что сразу после процедуры кожа действительно кажется гладкой и мягкой, на нее легко наносить макияж, ее приятно трогать, но эффект сохраняется недолго и быстро полностью исчезает.

Во время процедуры дермапланинга происходит агрессивная травматизация верхних слоев кожи. В первую очередь страдает защитная функция, в результате случаются дерматиты, обострения кожных заболеваний, усиливаются сухость и шелушение Дарья Пономарева дерматовенеролог, косметолог

Кроме того, по словам врача, дермапланинг может приводить к тому, что роговой слой кожи начинает расти активнее. Из-за этого лицо выглядит тускло, появляются несовершенства и сероватый оттенок кожи. Еще один риск бритья волос — это прыщи. Врач-косметолог Кассандра Бэнксон объяснила, что волоски на лице защищают кожу от излишнего жира. Если же их сбрить, то он впитывается в поверхность, забивает поры и вызывает воспаление. Для обладательниц сухой кожи бритье лица тоже не лучшая идея, так как у них оно провоцирует шелушение и раздражение.

Пономарева подчеркнула, что вряд ли есть случай, когда дермапланинг является оптимальным или хотя бы приемлемым решением. По ее словам, давно существуют более эффективные и щадящие методы разглаживания кожи. Например, химические пилинги: они дают более продолжительный эффект и одновременно оздоравливают кожу.