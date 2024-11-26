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10:46, 26 ноября 2024Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сняла штаны и показала голые ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @scoutlaruewillis

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, модель и актриса Скаут Уиллис показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя наследница предстала на размещенных снимках в ковбойских сапогах и красной кофте, расстегнув на ней нижние пуговицы. При этом она сняла штаны, оставшись позировать перед камерой в частично оголяющих ягодицы трусах.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом, который набрал 10,9 тысячи лайков. «Наша богиня», «Натуральная красота», «Очень красивая», «Шикарно», «Твоя фигура — произведение искусства», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Скаут Уиллис снялась без нижнего белья.

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