Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сняла штаны и показала голые ягодицы на камеру

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, модель и актриса Скаут Уиллис показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя наследница предстала на размещенных снимках в ковбойских сапогах и красной кофте, расстегнув на ней нижние пуговицы. При этом она сняла штаны, оставшись позировать перед камерой в частично оголяющих ягодицы трусах.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости в комментариях под постом, который набрал 10,9 тысячи лайков. «Наша богиня», «Натуральная красота», «Очень красивая», «Шикарно», «Твоя фигура — произведение искусства», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Скаут Уиллис снялась без нижнего белья.