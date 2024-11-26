Эскортница раскрыла современные требования к секс-работе

Джейд Блэр зарабатывает на эскорте уже семь лет и не собирается бросать это дело. Особенности современной секс-работы она раскрыла в интервью Jam Press.

Опираясь на свой богатый опыт, 26-летняя эскортница заявила, что сейчас секс-работа — нечто большее, чем секс. По ее словам, клиенты все чаще и чаще предъявляют к проституткам особые требования. «Они хотят иметь эмоциональную связь с нами и, следовательно, хотят знать гораздо больше о нашей личности, нашей жизни», — объяснила Блэр. Это заставляет эскортниц активно вести личные аккаунты.

Также, как рассказывает Блэр, секс-работницам теперь нужно уметь успокаивать мужчин и поддерживать их. Для этого австралийке даже пришлось научиться определять внутреннее состояние человека по языку его тела. Чтобы не травмировать клиента, женщины не должны выгонять клиента, как только его время заканчивается. Как отмечает Блэр, эскортницам следует управлять разговором и процессом так, чтобы все закончилось как будто естественным путем в нужное время.

Блэр заявила, что, несмотря на все трудности, наслаждается своей работой. «Мне не нужно надевать трусы на работу, и я получаю оргазмы круглосуточно», — похвасталась она.

Эскортница рассказала, что ей нравится общаться с клиентами: слушать их истории, отмечать их культурные и религиозные различия. «Я люблю свою работу, так с какой стати мне ее менять?» — отметила она.

Ранее сообщалось, что самая старая секс-работница Австралии заявила, что не собирается уходить на пенсию. 80-летняя женщина пользуется популярностью у юношей и объясняет это своей опытностью.

