Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:05, 26 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ лишила аккредитации британского дипломата Прайора

ФСБ лишила аккредитации дипломата Прайора из-за ложных данных при въезде в РФ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ рассказали о высылаемом из России британском дипломате

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

ФСБ лишила аккредитации британского дипломата — второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора из-за того, что он указал о себе ложные данные во время получения разрешения на въезд в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным правоохранителей, Прайор нарушил российское законодательство, когда при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные. Кроме того, отмечается, что были выявлены признаки проведения фигурантом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности России.

По информации «Интерфакса», установлено, что Прайор был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 года.

МИД России совместно другими ведомствами решил, что дипломату предписано покинуть страну в течение двух недель.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Россиян с однокомнатными квартирами призвали не отчаиваться

      Рэпер Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию Российской армии

      ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

      Стало известно о массовом оттоке мигрантов из России

      ИИ предсказал последствия наводнений

      Врачи назвали три главных пути заражения ВИЧ

      Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше