ФСБ лишила аккредитации британского дипломата Прайора

ФСБ лишила аккредитации дипломата Прайора из-за ложных данных при въезде в РФ

Начало событий в новости В ФСБ рассказали о высылаемом из России британском дипломате

ФСБ лишила аккредитации британского дипломата — второго секретаря политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора из-за того, что он указал о себе ложные данные во время получения разрешения на въезд в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию от Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным правоохранителей, Прайор нарушил российское законодательство, когда при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные. Кроме того, отмечается, что были выявлены признаки проведения фигурантом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности России.

По информации «Интерфакса», установлено, что Прайор был направлен в Москву по линии Директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе 2024 года.

МИД России совместно другими ведомствами решил, что дипломату предписано покинуть страну в течение двух недель.