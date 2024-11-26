В ФСБ рассказали о высылаемом из России британском дипломате

ФСБ: дипломат Прайор сменил в Москве 6 британских разведчиков

В ФСБ рассказали о высылаемом из России дипломате Прайоре, который сменил в Москве шесть британских разведчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 26 ноября ФСБ сообщила о лишении аккредитации Уилкса Эдварда Прайора, который указал ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию. Установлено, что он сменил на должности одного из шестерых ранее высланных из страны британских разведчиков.

На основании этого МИД России совместно другими ведомствами принял решение о лишении Прайора аккредитации и ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о намерении выслать двух латвийских дипломатов.