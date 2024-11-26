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14:57, 26 ноября 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о высылаемом из России британском дипломате

ФСБ: дипломат Прайор сменил в Москве 6 британских разведчиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В ФСБ рассказали о высылаемом из России дипломате Прайоре, который сменил в Москве шесть британских разведчиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, 26 ноября ФСБ сообщила о лишении аккредитации Уилкса Эдварда Прайора, который указал ложные данные о себе при получении разрешения на въезд в Россию. Установлено, что он сменил на должности одного из шестерых ранее высланных из страны британских разведчиков.

На основании этого МИД России совместно другими ведомствами принял решение о лишении Прайора аккредитации и ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что МИД России заявил о намерении выслать двух латвийских дипломатов.

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