МИД России заявил о намерении выслать двух латвийских дипломатов

МИД России: в качестве ответной меры из страны вышлют двух латвийских дипломатов

В качестве ответной меры на объявление persona non grata (нежелательными личностями) в Латвии российских дипломатов Министерство иностранных дел (МИД) России вышлет двух латвийских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«25 апреля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии Даце Рутка. Главе латвийской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением persona non grata без каких-либо оснований двух дипломатов посольства России в Латвии», — сообщили в ведомстве.

Также в МИД России заявили, что в случае, если Латвия продолжит высылать российских дипломатов, Россия будет предпринимать другие шаги, болезненные для Риги.

Ранее в Сейме Латвии потребовали уволить министра культуры за поддержку русского языка.