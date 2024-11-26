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16:50, 26 ноября 2024Мир

Германия поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

Бербок: Германия до конца года поставит Украине две системы ПВО IRIS-T
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия до конца 2024 года поставит Украине две зенитные ракетные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Reuters.

«До конца года на Украину будут поставлены еще две системы IRIS-T», — сказала она.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, с начала войны на Украине Германия выделила более 37 миллиардов евро в качестве поддержки, которая направлена ​​не только на защиту Украины, но и на защиту ФРГ и мира.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ, Франция, Великобритания, Польша и Италия намерены усилить военную промышленность Украины. Он уточнил, что это необходимо, чтобы подготовить Киев к предстоящей зиме.

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