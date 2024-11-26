Глава ФСБ заявил о формировании новой системы безопасности в мире

Мир движется к формированию новой системы безопасности, что вызывает недовольство Запада. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
«Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, "инклюзивная" система международной безопасности с участием стран Глобального Юга и Востока», — отметил глава ведомства.
С таким заявлением Бортников выступил на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ. По его словам, встреча «проходит в условиях фундаментальной перестройки мирового порядка», на что также указал саммит объединения БРИКС, прошедший в Казани в октябре.
Глава ФСБ добавил, что Запад стремится сохранить мировое доминирование, однако созданию новой системы безопасности может противопоставить только «разжигание всеобщей напряженности».
Ранее Бортников заявил, что США и Великобритания негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта.