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11:45, 26 ноября 2024Мир

Глава ФСБ заявил о формировании новой системы безопасности в мире

Бортников: мир движется к формированию новой системы безопасности
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Павел Быркин / ТАСС

Мир движется к формированию новой системы безопасности, что вызывает недовольство Запада. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

«Формируется многополярное политическое и экономическое пространство и создается новая, "инклюзивная" система международной безопасности с участием стран Глобального Юга и Востока», — отметил глава ведомства.

С таким заявлением Бортников выступил на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ. По его словам, встреча «проходит в условиях фундаментальной перестройки мирового порядка», на что также указал саммит объединения БРИКС, прошедший в Казани в октябре.

Глава ФСБ добавил, что Запад стремится сохранить мировое доминирование, однако созданию новой системы безопасности может противопоставить только «разжигание всеобщей напряженности».

Ранее Бортников заявил, что США и Великобритания негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта.

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