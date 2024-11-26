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10:27, 26 ноября 2024Мир

В ФСБ заявили о подталкивании США и Великобританией Украины к ядерному терроризму

Бортников: англосаксы негласно подталкивают Киев к ядерному терроризму
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

«Англосаксы» в лице США и Великобритании негласно подталкивают Украину к ядерному терроризму и эскалации вооруженного конфликта. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, пишет ТАСС.

«Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства. (...) Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма», — рассказал глава силового ведомства.

Бортников подчеркнул, что политика стран Запада нацелена на превращение постсоветского пространства в «дешевую ресурсную базу» и внесение разлада в отношения между странами региона.

Ранее Бортников заявил, что НАТО активно внедряется в Арктику и Балтийский регион, а также ищет доступ к Каспию. По словам главы ФСБ, военная угроза со стороны Североатлантического альянса «неуклонно растет».

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