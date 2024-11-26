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10:30, 26 ноября 2024Мир

Глава ФСБ уличил НАТО в попытке взять под контроль еще один регион

Бортников: НАТО внедряется в Арктику и Балтийский регион, ищет доступ к Каспию
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО активно внедряется в Арктику и Балтийский регион, а также ищет доступ к Каспию. Об этом заявил председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), глава ФСБ Александр Бортников, цитирует ТАСС.

«Альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии, ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы, стремится расширить боевые, разведывательные и логистические возможности в Черном море, изыскивает способы получения доступа к Каспию», — сообщил Бортников.

По словам главы ФСБ, военная угроза со стороны Североатлантического альянса неуклонно растет.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в НАТО отбросили все приличия, говоря о возможности нанести превентивные удары по территории России.

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