Глава Генштаба Ирана пригрозил Израилю невообразимым ответом

Глава Генштаба Ирана Багери: ответ будет невообразимым для правительства Израиля

Ответ Ирана будет невообразимым для правительства Израиля. Об этом заявил глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери на Высшем совете вооруженных сил страны, сообщает SNN.

«Как и две предыдущие операции отличались по своей форме и примененному вооружению, так и ответ на последнюю агрессию Израиля спланирован и поразит воображение лидеров режима», — пригрозил он.

Багери подчеркнул, что ответ Тегерана «заставит агрессоров раскаяться» и будет нанесен в соответствующее время.

По его словам, вооруженные силы Ирана уже много лет разрабатывают свою оборонительную доктрину, основанную на сокрушительном, сдерживающем и своевременном ответе на самый высокий уровень угроз со стороны противника.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ордеры Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор.