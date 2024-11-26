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14:53, 26 ноября 2024Мир

Глава Генштаба Ирана пригрозил Израилю невообразимым ответом

Глава Генштаба Ирана Багери: ответ будет невообразимым для правительства Израиля
Семен Александров (редактор)

Фото: Iranian Army Office / Globallookpress.com

Ответ Ирана будет невообразимым для правительства Израиля. Об этом заявил глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери на Высшем совете вооруженных сил страны, сообщает SNN.

«Как и две предыдущие операции отличались по своей форме и примененному вооружению, так и ответ на последнюю агрессию Израиля спланирован и поразит воображение лидеров режима», — пригрозил он.

Багери подчеркнул, что ответ Тегерана «заставит агрессоров раскаяться» и будет нанесен в соответствующее время.

По его словам, вооруженные силы Ирана уже много лет разрабатывают свою оборонительную доктрину, основанную на сокрушительном, сдерживающем и своевременном ответе на самый высокий уровень угроз со стороны противника.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя ордеры Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта, призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор.

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