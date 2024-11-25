Верховный лидер Ирана призвал вынести израильским лидерам смертный приговор

Хаменеи: лидерам Израиля следует вынести смертный приговор, а не ордер на арест

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор. Об этом сообщает Reuters.

«Израильским лидерам следует выносить смертные приговоры, а не выдавать ордера на арест», — сказал он.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Государственных деятелей обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным данное решение МУС. По его словам, Израиль и ХАМАС не равны, а Вашингтон всегда будет «стоять с Израилем» против угроз его безопасности.