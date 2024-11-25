Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:12, 25 ноября 2024Мир

Верховный лидер Ирана призвал вынести израильским лидерам смертный приговор

Хаменеи: лидерам Израиля следует вынести смертный приговор, а не ордер на арест
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал вынести лидерам Израиля смертный приговор. Об этом сообщает Reuters.

«Израильским лидерам следует выносить смертные приговоры, а не выдавать ордера на арест», — сказал он.

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Государственных деятелей обвинили в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Президент США Джо Байден назвал возмутительным данное решение МУС. По его словам, Израиль и ХАМАС не равны, а Вашингтон всегда будет «стоять с Израилем» против угроз его безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У загоревшегося в Турции Superjet 100 уже отказывал двигатель. Что еще известно об инциденте?

      Российского чиновника отругали за слишком долгий отпуск

      В Кремле сравнили подход администрации Байдена и Трампа к Украине

      В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами

      Жителей Киева призвали не выходить на улицу

      Жена Джастина Бибера показала фигуру через три месяца после родов

      В Кремле прокомментировали возвращение в Россию 46 жителей Курской области

      Пассажиры задержанного в Анталье рейса вылетели в Россию

      Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал о вербовке с Украины

      В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше