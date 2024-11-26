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03:59, 26 ноября 2024Мир

Глава Колумбии поддержал идею Трампа завершить украинский конфликт

Глава Колумбии Петро в письме Трампу поддержал прекращение конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Густаво Петро

Густаво Петро. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава Колумбии Густаво Петро направил избранному президенту США Дональду Трампу письмо, в котором поддержал его приверженность прекращению конфликтов в Газе, Судане и на Украине. Копию письма опубликовала в своем блоге радиостанция Caracol.

Помимо этого, политик заявил о важности диалога между глобальным Севером и Югом. Петро подчеркнул, что Колумбия и Соединенные Штаты — давно стратегические партнеры. Кроме того, колумбийский лидер также указал на огромный потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, в сфере использования ветряных, солнечных и водных ресурсов для энергетического перехода.

Ранее стало известно, что администрация избранного президента США Дональда Трампа займется темой переговоров по Украине с января.

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