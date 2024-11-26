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14:21, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла закон об ответственности за сайты с незаконным оборотом личных данных

Госдума приняла закон об ответственности за сайты с незаконным оборотом данных
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предполагающий административную и уголовную ответственность за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных пользователей. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Сообщается, что новые нормы отражены в поправках к закону «О защите прав потребителей». Документ предусматривает уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайта, страницы или программы, ставящих своей целью незаконный оборот личных данных россиян.

Также отмечается, что согласие на обработку персональных данных клиент должен будет заполнить отдельно от других документов. Авторы поправок уточнили, что сейчас многие владельцы сайтов включают такое согласие в пользовательские соглашения или другие документы, которые подписывает посетитель сайта или приложения.

За нарушение этих норм авторы инициативы предложили ввести административные штрафы. Для юридических лиц их размер будет составлять от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее глава Минцифры заявил, что количество утечек персональных данных россиян превысило все допустимые пределы. Министр добавил, что до конца года будет решен вопрос о введении оборотных штрафов для компаний, допускающих такие утечки.

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