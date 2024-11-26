Huawei представила складной смартфон

Huawei анонсировала складной флагман Mate X6 с толщиной корпуса 4,3 миллиметра

Китайский IT-гигант Huawei представил складной смартфон Huawei Mate X6. Об этом сообщается на сайте компании.

Аппарат получил основной 7,93-дюймовый LTPO-экран с разрешением 2440x2240 пикселей и поддержкой гибридной частоты от 1 до 120 герц. Панель имеет пиковую яркость 1800 нит. Второй дисплей получил матрицу LTPO OLED диагональю 6,45 дюйма. В разложенном виде Mate X6 имеет толщину корпуса 4,3 миллиметра, вес устройства составил 239 граммов.

Huawei не раскрыла, на каком процессоре базируется анонсированный флагман. Журналисты издания GSM Arena предположили, что гаджет мог получить чип Kirin 9100. Аппарат имеет в базе 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти.

На задней панели Mate X6 расположена камера с объективами разрешением 50, 48 и 40 мегапикселей. Девайс имеет аккумулятор емкостью до 5200 миллиампер-часов — в случае версии с 16 гигабайтами оперативной памяти. Также он получил быструю зарядку мощностью 66 ватт.

Премиальный девайс вышел с новым шарниром Water Drop, имеет защиту от влаги IPX8, он получил трехмерную испарительную камеру с жидкостным охлаждением, защитное стекло Kunlun Glass второго поколения. Флагман работает под управлением HarmonyOS Next.

Стоимость базовой версии Huawei Mate X6 составила 13 999 юаней, или около 203 тысяч рублей. Топовая модификация оценена в 15 999 юаней, или около 232 тысяч рублей.

В конце октября китайская корпорация Huawei представила независимую операционную систему HarmonyOS NEXT. В компании отметили, что система не имеет ничего общего с Android, на базе которой ранее работали смартфоны бренда.