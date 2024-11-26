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18:05, 26 ноября 2024Экономика

Россиянам дали рекомендации по покупке жилья под инвестиции

Эксперт Самотойлов: при покупке жилья под инвестиции важна надежность девелопера
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупая жилье под инвестиции, важно обратить внимание на то, надежен ли застройщик. Свои рекомендации инвесторам дал менеджер отдела продаж ЖК «Химки Тайм» Александр Самотойлов. Его слова приводят «Известия».

Репутация девелопера играет ключевую роль при выборе объекта, подчеркивает эксперт. Перед покупкой собеседник газеты советует проверить документацию стройкомпании, изучить опыт предыдущих проектов и отзывы дольщиков. Прежде всего для инвестиций стоит брать квартиры с чистовой отделкой — их можно быстрее сдать в аренду или перепродать. Большим спросом на рынке съемного жилья пользуются универсальные планировки. Молодые арендаторы и семьи отдают предпочтение однокомнатным и двухкомнатным квартирам. Востребованность квартиры, по словам специалиста, повысят кладовые, гардеробные и лоджии.

Определить, насколько выгодна покупка, можно по району приобретения. Его перспективность зависит от того, насколько развита инфраструктура: близость к транспортным узлам и строительство новых, наличие в окрестностях школ, медучреждений, торговых центров. Существенно поднимет ликвидность объекта появление новых станций метро или улучшение дорожной сети, отмечает Самотойлов.

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Также перед сделкой стоит проанализировать динамику цен на недвижимость в районе покупки. Если за последние годы они только шли вверх, то это говорит об устойчивости спроса. Кроме того, следует учитывать доход и состав местного населения: жилье в престижных районах продолжит дорожать в отличие от лотов в удаленных или застраиваемых зонах.

Ранее эксперты дали советы по подбору квартиры для многодетной семьи. Гибкая планировка позволит объединить комнаты или установить перегородки для того, чтобы, к примеру, разграничить спальни для каждого ребенка. Жилье стоит выбирать с качественной звукоизоляцией, многофункциональной встроенной мебелью и высокими потолками.

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