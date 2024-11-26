Израиль вынесет соглашение о прекращении огня в Ливане на утверждение

Нетаньяху вынесет соглашение о прекращении огня в Ливане на утверждение

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал, что предоставит на утверждение военно-политического кабинета соглашение с Ливаном о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сохраняем полную свободу военных действий в согласии с США. Если "Хезболла" нарушит соглашение, попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, мы нанесем удар», — говорится в сообщении Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем. Соответствующие договоренности между сторонами уже достигнуты. При этом одним из пунктов соглашения является проведение в Ливане выборов президента.