В Ливане допустили возможность прекращения огня с Израилем

Премьер Ливана Микати может объявить о прекращении огня с Израилем 27 ноября

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ливанских политических кругах.

Отмечается, что соответствующие договоренности между сторонами уже достигнуты. При этом одним из пунктов соглашения является проведение в Ливане выборов президента.

Ранее издание Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники сообщило, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанских официальных лиц о предварительном положительном решении Израиля по соглашению с шиитским движением о прекращении огня в Ливане.

Позднее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» во время консультаций с израильскими чиновниками.