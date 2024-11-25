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23:09, 25 ноября 2024Мир

В Ливане допустили возможность прекращения огня с Израилем

Премьер Ливана Микати может объявить о прекращении огня с Израилем 27 ноября
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати в среду, 27 ноября, может объявить о прекращении огня с Израилем. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в ливанских политических кругах.

Отмечается, что соответствующие договоренности между сторонами уже достигнуты. При этом одним из пунктов соглашения является проведение в Ливане выборов президента.

Ранее издание Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники сообщило, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанских официальных лиц о предварительном положительном решении Израиля по соглашению с шиитским движением о прекращении огня в Ливане.

Позднее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» во время консультаций с израильскими чиновниками.

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