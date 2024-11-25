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08:31, 25 ноября 2024Мир

Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

Ynet: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
Семен Александров (редактор)

Фото: Peter Hartenfelser / IMAGO / Global Look Press

Израиль предварительно одобрил соглашение с ливанским шиитским движением «Хезболла» о прекращении огня в Ливане. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники.

Издание отмечает, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанских официальных лиц о решении Израиля.

При этом, по словам израильского чиновника, несмотря «на готовность и принципиальное намерение двигаться вперед», есть также «вопросы, которые все еще обсуждаются».

Ранее главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако он отказался. Политик обосновал свою позицию тем, что подобная сделка позволит движению продолжить свое существование.

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