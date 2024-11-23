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23:18, 23 ноября 2024Мир

Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить позицию по сделке с ХАМАС

Axios: силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить позицию по сделке с ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Avi Ohayon / Global Look Press

Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако он отказался. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Силовики заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они также заявили израильскому премьеру, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию.

«Но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников», — отмечает портал. Израильский премьер обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование.

Ранее в конце октября в МИД Бельгии заявили, что Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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