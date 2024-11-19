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21:39, 19 ноября 2024Мир

Нетаньяху пообещал вознаграждение за освобождение заложников

Нетаньяху пообещал по $5 млн за каждого освобожденного заложника
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал палестинцам по пять миллионов долларов за каждого освобожденного из плена ХАМАС заложника. Слова политика приводит ТАСС.

«Любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере пять миллионов долларов за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте», — сказал Нетаньяху.

Премьер-министр подчеркнул, что заложники в любом случае будут возвращены домой.

В конце октября в МИД Бельгии заявили, что Израиль проигнорировал свои международные обязательства и создал «разрушительный прецедент», утвердив закон о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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