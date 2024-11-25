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15:53, 25 ноября 2024Мир

Нетаньяху одобрил соглашение о прекращении огня с «Хезболлой»

CNN: премьер Нетаньяху одобрил соглашение о прекращении огня с «Хезболлой»
Семен Александров (редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил соглашение о прекращении огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» во время консультаций с израильскими чиновниками. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам источника, у израильской стороны по-прежнему есть сомнения по поводу некоторых пунктов возможного соглашения, которые будут переданы ливанскому правительству.

Источники телеканала также подчеркнули, что переговоры продвигаются в позитивном ключе к достижению соглашения, однако Израиль и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами, и одна ошибка может сорвать переговоры.

Отмечается, что соглашение о прекращении огня также должно быть одобрено израильским кабинетом министров, чего пока не произошло.

Ранее издание Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники сообщило, что спецпосланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанских официальных лиц о предварительно положительном решении Израиля по соглашению с шиитским движением о прекращении огня в Ливане.

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