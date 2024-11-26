Известная российская актриса рассказала об убирающейся в ее квартире матери

Актриса Дарья Коныжева призналась, что наводить порядок в ее доме помогает мать

Известная российская актриса Дарья Коныжева рассказала, что убираться в квартире ей помогает мать, которая приезжает к ней в гости. Звезда сериала «Столыпин» призналась в этом в интервью журналу WomanHit.

26-летняя артистка отметила, что в данный момент она проживает в «евродвушке», купленной матерью, в подмосковном Красногорске, неподалеку от станции метро «Мякинино».

«Я четыре года провела в общаге, в общей комнате, со своими только кроватью и тумбочкой. Помню, как работать над ролью уходила на лестницу, чтобы никто не мешал. Поэтому свои стены — это счастье. Но уже мечтаю о новой квартире — с большими окнами, с высоким потолком, с колоритной деревянной мебелью из старых рыбачьих лодок», — описала она недвижимость мечты.

При этом Коныжева добавила, что ей не присуща хозяйственность и поэтому наводить порядок в ее доме помогает мать. «Хозяйство абсолютно не моя тема. Даже наводить порядок мне мама приезжает помогать. А в плане еды спасает столовая в театре — обед всего за сто пятьдесят рублей», — заключила она.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что считает себя домовитой и не любит беспорядок в доме. Знаменитость подчеркнула, что оставлять грязную посуду для нее неприемлемо.