Кира Найтли заявила о нежелании сниматься

Актриса Кира Найтли объяснила, почему больше не хочет сниматься в кинофраншизах

Звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли рассказала, что больше не хочет сниматься в крупных франшизах. Об этом она заявила в интервью The Times.

По словам актрисы, на ее отношение к проектам, подобным серии фильмов режиссера Гора Вербински, повлиял негативный эффект от участия в съемках.

«Это одновременно создает тебя и разрушает. Именно самые успешные фильмы стали причиной унижений. Из‑за них меня воспринимали как ничтожество, но благодаря им я снялась в картинах, за которые получила номинации на "Оскар"», — призналась актриса.

Ранее сообщалось, что Кира Найтли рассказала о врожденном заболевании у своей дочери.