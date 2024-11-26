Клава Кока переехала в Барби-хаус

Клава Кока рассказала, что переехала в Барби-хаус стоимостью 60 миллионов рублей

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) рассказала, что переехала в Барби-хаус. Об этом она сообщила корреспонденту Telegram-канала «Звездач».

Кока объявила, что завершила ремонт в квартире, которую она купила в прошлом году. Стоимость объекта составляет более 60 миллионов рублей. При этом она отметила, что приобрела жилье самостоятельно, без помощи ипотеки и финансовой поддержки близких.

По словам звезды, квартира отличается необычным интерьером. «У меня розовая раковина, розовые стены, у меня получился Барби-хаус. Очень приятно, когда в квартире новенькое все. Когда ты заезжаешь в квартиру, в которой никогда не жил, и вот этот вот запах новых вещей, трепет при первом ночлеге в своей новой кровати... У меня все в ней в первый раз, и поэтому я очень счастлива», — призналась она. Кока добавила, что хочет совместить новоселье с празднованием корпоративного Нового года и позвать друзей наряжать елку.

Ранее в ноябре продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, во сколько ему обошлась покупка дачи в Швейцарии. Он рассказал, что приобрел недвижимость в кредит еще в 90-х годах и ее общая стоимость достигла 50 миллионов рублей, или около двух миллионов долларов по курсу того времени.