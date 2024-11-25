Стала известна стоимость зарубежной дачи Пригожина

Продюсер Пригожин купил дачу в Швейцарии за 50 миллионов рублей

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил наличие дачи в Швейцарии. Подробности о зарубежной недвижимости бизнесмена стали известны в шоу «Сплетни-шейкер» на «МУЗ-ТВ».

Речь идет о загородном доме, который Пригожин приобрел еще в 90-х годах — тогда ему пришлось взять кредит со ставкой 1 процент годовых. Эту ипотеку продюсер погасил за 10 лет, а общая стоимость недвижимости достигла 50 миллионов рублей (около двух миллионов долларов по курсу того времени).

«У нас учились дети в Швейцарии, и нам неудобно было навещать детей и жить постоянно в отелях. Поэтому мы купили домик — дачу», — пояснил Пригожин и добавил, что его семья также владеет квартирой в Дубае. «Ну люблю Дубай», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что первая теща Пригожина стала жертвой квартирных аферистов. Женщина лишилась права собственности на жилье на Чертановской улице в Москве. Бизнесмен уверен, что рано или поздно злоумышленников удастся поймать.