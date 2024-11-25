Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:10, 25 ноября 2024Экономика

Стала известна стоимость зарубежной дачи Пригожина

Продюсер Пригожин купил дачу в Швейцарии за 50 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин подтвердил наличие дачи в Швейцарии. Подробности о зарубежной недвижимости бизнесмена стали известны в шоу «Сплетни-шейкер» на «МУЗ-ТВ».

Речь идет о загородном доме, который Пригожин приобрел еще в 90-х годах — тогда ему пришлось взять кредит со ставкой 1 процент годовых. Эту ипотеку продюсер погасил за 10 лет, а общая стоимость недвижимости достигла 50 миллионов рублей (около двух миллионов долларов по курсу того времени).

«У нас учились дети в Швейцарии, и нам неудобно было навещать детей и жить постоянно в отелях. Поэтому мы купили домик — дачу», — пояснил Пригожин и добавил, что его семья также владеет квартирой в Дубае. «Ну люблю Дубай», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее сообщалось, что первая теща Пригожина стала жертвой квартирных аферистов. Женщина лишилась права собственности на жилье на Чертановской улице в Москве. Бизнесмен уверен, что рано или поздно злоумышленников удастся поймать.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго ради работы с Беном Аффлеком

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц озвучил свои планы на Украину после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше