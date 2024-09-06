Аферисты оставили тещу Пригожина без квартиры

Мошенники выписали из квартиры тещу продюсера Иосифа Пригожина

Первая теща Иосифа Пригожина, как и многие россияне, стала жертвой квартирных аферистов. Об этом продюсер поделился в ходе презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. Его цитирует издание «Страсти».

О случае из личного опыта Пригожин вспомнил, комментируя аферу с квартирой своей коллеги по шоу-бизнесу, Ларисы Долиной. По словам бизнесмена, его теща от первого брака также подверглась мошенничеству, в результате чего лишилась права собственности на жилплощадь в Москве. «Первую тещу выписали из квартиры без нее. Просто пришли в суд. Это было в Чертаново, на Чертановской улице. Она пришла, вставляет ключ в замок и попасть домой не может», — рассказал он журналистам.

По мнению продюсера, поставить на место махинаторов в рамках закона едва ли возможно. «Есть два пути: либо ты нарушаешь закон, берешь ружье и начинаешь их отстреливать сам, либо ты живешь по закону, но закон тебя не защищает», — заявил Пригожин.

Нынешнее законодательство, по его мнению, недооценивает урон от мошеннических действий для граждан. «Я считаю, что это преступление нужно приравнять к терроризму, особенно если обманывают пожилых людей, детей», — поделился мнением Пригожин. Бизнесмен уверен, что рано или поздно злоумышленников удастся поймать.

Ранее Пригожин поддержал решение Ларисы Долиной запросить защиты у государства после того, как мошенники стали угрожать ей и ее семье расправой. Кроме того, певица настаивает на охране ее недвижимости и имущества.