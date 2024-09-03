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11:51, 3 сентября 2024Культура

Пригожин поддержал попросившую о защите после обмана аферистами Долину

Продюсер Пригожин поддержал решение Долиной запросить защиты у государства

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин назвал правильным решение обманутой аферистами певицы Ларисы Долиной запросить защиты у государства. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Дело все в том, что артисты — публичные люди, такие же, как и ведущие, которые выступают в поддержку президента, безусловно, находятся в зоне риска. Лариса Долина на всех больших мероприятиях. Вероятность того, что она может оказаться в какой-то ситуации, как она уже оказалась, есть. Поэтому, возможно, это такой правильный выход», — отметил Пригожин.

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15 августа 2024
Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой
Лариса Долина попросила защиты у государства. Певице и ее семье угрожают расправой
Сегодня

Ранее стало известно, что мошенники стали угрожать певице Ларисе Долиной расправой. Певица составила обращения в адрес начальника управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы с просьбой обеспечить ей, а также ее родственникам госзащиту. Кроме того, знаменитость настаивает на охране ее недвижимости и имущества.

В середине августа Долина оказалась обманута мошенниками и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

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      Алена Шевченко
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