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16:44, 26 ноября 2024Из жизни

Мальчик не смог сделать домашнее задание по математике и попросил помощи у службы спасения

В США мальчик позвонил в службу спасения и попросил помочь с домашним заданием
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Thomas Park / Unsplash

В штате Висконсин, США, мальчик позвонил в службу спасения и попросил помочь ему с домашним заданием по математике. Об этом сообщает WBAY-TV.

Диспетчер спасательной службы Ким Круазе рассказала, что получила неожиданный звонок от 10-летнего мальчика. «Мэм, я знаю, что мне не положено звонить в 911 по этому поводу, но мне действительно не помешала бы помощь с домашним заданием», — робко сказал он.

Оказалось, что мальчик не смог сделать задание по математике и ни у кого из его семьи не получилось его решить. Круазе призналась, что уже забыла этот предмет, поскольку давно окончила школу, и обратилась к коллегам. В тот момент отдел не был особо занят, поэтому один из его сотрудников — Чейз Мейсон — вызвался помочь.

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Помощник шерифа Мейсон приехал к мальчику домой. Тот встретил его, усадил за стол и положил перед ними сложные задачи. «У меня не хватило духу сказать, что я тоже не очень силен в математике, но я собирался сделать все, что в моих силах», — отметил мужчина.

Мейсону удалось помочь мальчику, после чего он напомнил ему, что службе спасения стоит звонить только в экстренных случаях. Он также рассказал, что впервые за 37 лет службы сталкивается с подобной просьбой. До этого самыми необычными вызовами были звонки от людей, которым нужно было расчистить снег или поменять почтовые ящики.

Ранее сообщалось, что в штате Миннесота, США, полицейские обрадовались тому, что в их машину на высокой скорости врезался юноша. У его автомобиля отказали тормоза, и он мог сохранить себе жизнь только таким экстремальным способом.

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