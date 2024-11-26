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04:00, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян не питать иллюзий насчет прокладок

Врач Малышева: многоразовые прокладки не помогают сохранять экологию
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: semen zhuravlev / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий Герман Гандельман призвали россиян в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале не питать иллюзий насчет многоразовых прокладок. Выпуск программы доступен на сайте телеканала.

Гостьи программы в зале выразили мнение, что многоразовые прокладки меньше вредят экологии, чем одноразовые, однако Гандельман опроверг это утверждение. По его словам, во всех видах средств женской гигиены содержится синтетический материал, который разлагается несколько сотен лет.

«В каждой многоразовой прокладке также содержится слой полиуретана и ламината. Точно так же, как и в одноразовой. Не надо пить иллюзий», — констатировала Малышева.

Ранее Малышева закрыла спор о вреде яиц. Она заявила, что, несмотря на многочисленные споры, было установлено, что съедать одно яйцо в день безопасно для здоровья.

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