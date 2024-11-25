Малышева закрыла споры о вреде яиц

Врач Малышева заявила, что в день можно съедать одно яйцо

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале высказалась о вреде яиц. Выпуск, в котором специалистка рассказала, сколько яиц можно съедать в день, доступен на сайте телеканала.

По словам Малышевой, долгое время существовало мнение, что в яйцах содержится много холестерина, поэтому их следует исключать из рациона. «Споры закрыты: яйца безопасны. Одно яйцо в день — абсолютно безопасная доза», — заявила она.

Врач также сообщила, что в яичном желтке содержится вещество холин, который отвечает за проведение нервного импульса через нервную ткань.

Ранее Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус раскрыли пользу блинов. Они рассказали, что в муке, содержащейся в выпечке, есть селен, который поддерживает здоровье глаз.