Россиянам раскрыли пользу блинов

Врачи Коновалов и Продеус заявили, что блины полезны для глаз и нервов

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» раскрыли россиянам пользу блинов. Выпуск, в котором они перечислили полезные свойства блюда, доступен на сайте телеканала.

Врачи напомнили, что одним из основных ингредиентов блинов является пшеничная мука. В ней, подчеркнул Коновалов, содержится селен, защищающий одну из основных частей сетчатки глаза — макулу — от окисления.

Продеус также заявил, что в составе блинов есть еще один полезный продукт. По его словам, в яйцах, которые используют для приготовления этого блюда, содержится холин, необходимый для защиты нервов. Иммунолог уточнил, что это вещество формирует проводящую систему нервной ткани. «Наши нервные волокна — это в прямом смысле электрические провода. Они покрыты естественной изоляцией. (...) Если нет холина, эта изоляционная оболочка просто плохая», — объяснила Малышева.

Ранее кардиолог Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» раскрыл пользу лобио. По его словам, употребление этого грузинского блюда положительно сказывается на здоровье сердца.