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23:42, 26 ноября 2024Мир

Меркель заявила о необходимости дипломатического решения по Украине

Меркель: Евросоюз должен задуматься о дипломатическом решении по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Европейский союз должен задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения по Украине, из-за избрания республиканца Дональда Трампа президентом США, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прямой эфир немецкой газеты Zeit в YouTube.

На презентации своих мемуаров под названием «Свобода» бывший канцлер Германии заявила, что параллельно с поддержкой Киева украинское руководство и его западные партнеры должны задуматься, как могут выглядеть дипломатические решения.

«С учетом того, что Дональд Трамп вступит в должность президента в январе, еще важнее, чтобы европейцы, которые поддерживают Украину, имели представление о том, что для них осуществимо, что для них приемлемо и что для них неприемлемо», — добавила Меркель.

Ранее Меркель выразила сомнение, что конфликт на Украине будет решен военным путем.

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