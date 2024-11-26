Минфин России объяснил высокую долю несостоявшихся госзакупок

Минфин: доля несостоявшихся госзакупок в РФ не говорит о неисполнении контрактов

Большая доля несостоявшихся госзакупок связана с объективными факторами и не говорит о неисполнении контрактов, говорится в сообщении Минфина России.

В числе указанных факторов представители властей назвали состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности.

В ведомстве уточнили, что, согласно действующему законодательству, несостоявшейся считается конкурентная закупка, в которой была подана или допущена к отбору одна заявка, или не было ни одной, но «это не означает, что по результатам таких процедур не заключаются или не выполняются государственные (муниципальные) контракты».

Как ранее писали «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты страны, после того как летом текущего года Банк России поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, среднемесячное значение неудавшихся закупок подскочило с 58 процентов в июле до 69 процентов в августе. Отмечалось, что в 2023-м показатель находился на уровне 60 процентов.