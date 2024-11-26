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09:18, 26 ноября 2024Россия

Минобороны показало поражение бронетехники ВСУ в Курской области

МО РФ: десятки единиц бронетехники ВСУ производства НАТО разбиты под Курском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» захватили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом ТАСС заявили Минобороны РФ.

«В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи, несмотря на то, что враг окопался. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона украинских боевиков десятки единиц сожженной боевой техники натовского производства», — уточнили в оборонном ведомстве.

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