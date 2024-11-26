МО РФ: десятки единиц бронетехники ВСУ производства НАТО разбиты под Курском

Бойцы бригады морской пехоты Черноморского флота российской группировки войск «Север» захватили укрепленные позиции и уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом ТАСС заявили Минобороны РФ.

«В результате штурма морпехи уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи, несмотря на то, что враг окопался. На дорогах возле уничтоженного укрепрайона украинских боевиков десятки единиц сожженной боевой техники натовского производства», — уточнили в оборонном ведомстве.