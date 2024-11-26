Москва двинется к оттепели

Синоптик Леус: температура в столице будет двигаться в сторону оттепели

Во вторник, 26 ноября, температура в столичном регионе отправится в зону слабых оттепелей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет определяться влиянием северо-западной периферии обширного азиатского антициклона. В облаках появятся прояснения, существенных осадков не ожидается, температурный фон немного подрастет: в столице днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, по области от минус трех до плюс трех градусов. Ветер южный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 27 ноября, в столице без существенных осадков, ожидается гололедица. Температура воздуха днем — от нуля до минус двух градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал мягкое начало зимы в Центральной России в последнюю неделю ноября.