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08:32, 26 ноября 2024Экономика

Москва двинется к оттепели

Синоптик Леус: температура в столице будет двигаться в сторону оттепели
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Во вторник, 26 ноября, температура в столичном регионе отправится в зону слабых оттепелей. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода будет определяться влиянием северо-западной периферии обширного азиатского антициклона. В облаках появятся прояснения, существенных осадков не ожидается, температурный фон немного подрастет: в столице днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, по области от минус трех до плюс трех градусов. Ветер южный три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В среду, 27 ноября, в столице без существенных осадков, ожидается гололедица. Температура воздуха днем — от нуля до минус двух градусов Цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал мягкое начало зимы в Центральной России в последнюю неделю ноября.

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