Вильфанд спрогнозировал начало зимы в Центральной России

Вильфанд спрогнозировал мягкое начало зимы в Центральной России с конца ноября

В Центральной России в последнюю неделю ноября прогнозируется Мягкое начало зимы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, ночью будут легкие морозы, в четверг, 28 ноября, выпадет небольшой снег, который «поднимет настроение».

Вильфанд отметил, что ночные температуры будут отрицательными. До конца месяца — ночью легкие морозы. Однако в ночь на 27 ноября морозы будут до 7 в Москве и до 9 — по области.

Специалист отметил, что такой температурный режим близок к многолетним значениям. Синоптик подчеркнул, что до конца ноября в Центральной России погода будет преимущественно без осадков.

Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин предсказал в столице аномально холодную погоду на Новый год. По его словам, в ночь на 1 января столбики термометров могут опуститься ниже отметки в 10 градусов. Может пойти небольшой снег, днем осадки усилятся.