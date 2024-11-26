Москвичей призвали опасаться гололедицы

В столицу придет похолодание и гололедица

По прогнозам синоптиков, после 16:00 во вторник, 26 ноября, в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с погодными условиями автомобилистов призвали быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказывал, что во вторник, 26 ноября, температура в столичном регионе отправится в зону слабых оттепелей. В столице днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, по области от минус трех до плюс трех градусов, ветер три-восемь метров в секунду.

В среду, 27 ноября, в столице без существенных осадков, ожидается гололедица. Температура воздуха днем — от нуля до минус двух градусов Цельсия.