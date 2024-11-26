Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 26 ноября 2024Экономика

Москвичей призвали опасаться гололедицы

В столицу придет похолодание и гололедица
Мария Черкасова

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По прогнозам синоптиков, после 16:00 во вторник, 26 ноября, в Москве ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с погодными условиями автомобилистов призвали быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предсказывал, что во вторник, 26 ноября, температура в столичном регионе отправится в зону слабых оттепелей. В столице днем ожидается от минус одного до плюс одного градуса Цельсия, по области от минус трех до плюс трех градусов, ветер три-восемь метров в секунду.

В среду, 27 ноября, в столице без существенных осадков, ожидается гололедица. Температура воздуха днем — от нуля до минус двух градусов Цельсия.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

      В России открыли крупное месторождение газа

      Госдума одобрила переименование города Ростов

      «Транснефть» прокомментировала резкое повышение налога на прибыль для компании

      София Ротару переписала подаренную Лужковым квартиру на сына

      Госдума ввела новые штрафы для владельцев домашних животных

      Иностранная авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов

      Россиян с однокомнатными квартирами призвали не отчаиваться

      Рэпер Noize MC обжаловал штраф за дискредитацию Российской армии

      ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше