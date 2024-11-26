На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

Украинский офицер Сазонов: Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский офицер Кирилл Сазонов по итогам встречи с главкомом.

«Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать», — написал он.

Военный также подчеркнул, что структура ВСУ будет меняться в сторону гибкости и адаптивности. По его словам, слишком затратные и неэффективные варианты устройства армии будут отвергаться.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы ВСУ. Она отметила, что главком противодействует цифровизации процессов в украинской армии. По словам депутата, Сырский говорит то, что люди хотят услышать, а поступает так, как считает нужным.