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18:26, 26 ноября 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

Украинский офицер Сазонов: Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский офицер Кирилл Сазонов по итогам встречи с главкомом.

«Позиция Александра Сырского: должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать», — написал он.

Военный также подчеркнул, что структура ВСУ будет меняться в сторону гибкости и адаптивности. По его словам, слишком затратные и неэффективные варианты устройства армии будут отвергаться.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы ВСУ. Она отметила, что главком противодействует цифровизации процессов в украинской армии. По словам депутата, Сырский говорит то, что люди хотят услышать, а поступает так, как считает нужным.

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