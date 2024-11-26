Находящимся в Грузии россиянам сделали важное предупреждение

Россиян призвали воздержаться от посещения людных мест в Грузии

Находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от посещения людных мест. Такое важное предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике, сообщают «Известия».

При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо непосредственной опасности для российских туристов.

«Тем не менее рекомендуем всем нашим гражданам, находящимся на территории Грузии, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, мест проведения демонстраций и акций протеста», — добавили они.

Более того, сотрудники дипмиссии подчеркнули, что по состоянию на вечер понедельника, 25 ноября, обращений в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси оппозиционеры, не согласившиеся с итогами прошедших в октябре парламентских выборов, начали новые акции протестов. Участники демонстраций перекрыли площадь Героев.