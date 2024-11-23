Грузинские оппозиционеры возобновили протесты в Тбилиси

В Тбилиси оппозиция начала новые акции протеста из-за итогов выборов в парламент

В Тбилиси оппозиционеры, не согласившиеся с итогами прошедших в октябре парламентских выборов, начали новые акции протестов. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции протеста перекрыли площадь Героев. Они заявили, что митинг продлится до 21:00 по московскому времени. Движение в этом районе ограничено.

Манифестанты также пообещали предоставить план митинга, который пройдет в воскресенье.

20 ноября ночью полиция разогнала участников акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии на проспекте Чавчавадзе рядом со зданием госуниверситета. Участники акции протеста переместились на соседний проспект, а позже разошлись по домам.

Ранее в Грузии около 30 оппозиционных депутатов парламента внесли иск в Конституционный суд с требованием признать состоявшиеся парламентские выборы неконституционными.