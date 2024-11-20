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08:44, 20 ноября 2024Бывший СССР

Полиция в Грузии разогнала участников акции протеста

Полиция в Тбилиси разогнала участников акции протеста на проспекте Чавчавадзе
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Guram Muradov / Reuters

В Тбилиси полиция разогнала участников акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии на проспекте Чавчавадзе рядом со зданием госуниверситета. Оппозиция разошлась по домам, сообщает РИА Новости.

По данным прессы, ночью сотрудники правоохранительных органов прибыли на проспект Чавчавадзе и вынудили протестующих покинуть проезжую часть. Участники акции протеста переместились на соседний проспект, а позже разошлись по домам.

Отмечается, что зачистка дорожного полотна недалеко от местного госуниверситета прошла без стычек и задержаний.

19 ноября на митинге в Тбилиси произошли стычки с полицией. Тогда сотрудники правоохранительных органов, пытаясь оттеснить протестующих с проезжей части, применили слезоточивый газ.

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