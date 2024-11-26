Нарышкин заявил о фиаско западных стран в конфликте на Украине

Нарышкин: западные страны терпят фиаско на Украине, но не успокаиваются

Западные страны терпят фиаско в конфликте на Украине, но не собираются успокаиваться. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

«Они будут действовать в своей манере и постараются создавать хаос на территории государств нашего Сотрудничества, хаос вокруг Российской Федерации», — подчеркнул он.

По его словам, Россия уже привыкла к таким действиям со стороны Запад и «получила определенный иммунитет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия с обеспокоенностью отмечает эскалацию конфликта на Украине уходящей администрации президента США Джо Байдена. Официальный представитель Кремля добавил, что конфронтационный настрой действующей администрации не меняется, что лишь осложняет международную обстановку.