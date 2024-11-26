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12:35, 26 ноября 2024Мир

В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

Песков: Россия с обеспокоенностью отмечает эскалацию Байденом на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия с обеспокоенностью отмечает эскалацию конфликта на Украин уходящей администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«И по-прежнему мы с обеспокоенностью констатируем, что уходящая администрация Вашингтона предпочитает продолжать идти по пути дальнейшей эскалации», — рассказал представитель Кремля.

Песков добавил, что конфронтационный настрой действующей администрации не меняется, что лишь осложняет международную обстановку.

Ранее Песков спрогнозировал реакцию Запада на слова президента России Владимира Путина насчет ударов дальнобойным оружием — он выразил уверенность, что заявление хорошо было услышано. Пресс-секретарь отметил, что глава государства изложил позицию по данному вопросу довольно четко.

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