В Кремле спрогнозировали реакцию Запада на слова Путина насчет ударов дальнобойным оружием

Песков: слова Путина об ударах дальнобойным оружием хорошо услышали на Западе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал реакцию Запада на слова президента России Владимира Путина насчет ударов дальнобойным оружием — он выразил уверенность, что заявление хорошо было услышано, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства изложил позицию по данному вопросу довольно четко.

«Мы не сомневаемся, что все те тезисы, которые озвучил президент, были хорошо услышаны странами коллективного Запада», — подчеркнул Песков.

До этого Путин рассказал, что массированное применение системы «Орешник» может быть сопоставимо с оружием стратегического назначения.

21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Президент России подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить данное изделие.