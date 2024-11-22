Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:05, 22 ноября 2024Россия

Путин порассуждал о массированном применении «Орешника»

Путин: «Орешник» может быть сопоставим с оружием стратегического назначения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Pool / Sputnik / Reuters

Массированное применение системы «Орешник» может быть сопоставимо с оружием стратегического назначения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства порассуждал об этом во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На мероприятии он рассказал о применении «Орешника».

«В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», — сказал он.

При этом «Орешник» не является стратегическим оружием, подчеркнул президент.

Накануне глава государства сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

Затем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что применение новейшей ракетной системы «Орешник» может заставить западные страны начать намекать на переговоры. Он также призвал показать «всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Бывший президент Боливии заявил об окончании власти США над миром

      В столице прошел рекордно дождливый день

      58-летняя Сальма Хайек показала откровенное декольте на фото

      Медведев посетил завод по производству танков и наградил коллектив

      Психолог рассказала о значительно ухудшающем жизнь редком расстройстве

      Путин провел совещание с руководством Минобороны и ОПК

      Стюардесса перечислила самые нужные предметы одежды в любом отпуске

      Суд продлил срок ареста обвиняемой в оправдании терроризма журналистке Кеворковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше