Путин порассуждал о массированном применении «Орешника»

Путин: «Орешник» может быть сопоставим с оружием стратегического назначения

Массированное применение системы «Орешник» может быть сопоставимо с оружием стратегического назначения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

Глава государства порассуждал об этом во время совещания с руководством Минобороны России и представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На мероприятии он рассказал о применении «Орешника».

«В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», — сказал он.

При этом «Орешник» не является стратегическим оружием, подчеркнул президент.

Накануне глава государства сообщил, что 21 ноября баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения был нанесен удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины. Он подчеркнул, что существующие системы противоракетной обороны противника не могут перехватить это изделие.

Затем глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что применение новейшей ракетной системы «Орешник» может заставить западные страны начать намекать на переговоры. Он также призвал показать «всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия».