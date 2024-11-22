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00:17, 22 ноября 2024Россия

Кадыров высказался о влиянии пуска «Орешника» на Запад

Кадыров: пуск «Орешника» может заставить Запад начать намекать на переговоры
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress

Применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» может заставить западные страны начать намекать на переговоры. О влиянии пуска ракеты высказался в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Но за этот стол [переговоров] нужно будет сесть только с одним требованием — выполнить абсолютно все условия России без обсуждения и просьб о снисхождении», — подчеркнул он.

Кадыров также призвал показать «всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия», чтобы и Украина, и Запад «содрогнулись от страха» перед передовыми военными разработками РФ.

Ранее газета The New York Times написала, что пуск «Орешника» был предупреждением для Украины и ее союзников. Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако обратил внимание, что подобные ракеты почти невозможно перехватить из-за их способности запускать несколько боеголовок.

ЖЗЛ
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