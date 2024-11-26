Некоторых людей предостерегли от употребления кофе

Гастроэнтеролог Кашух: при язве желудка или бессоннице стоит исключить кофе

Чрезмерное употребление кофе связано с рисками для здоровья, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Некоторых людей она предостерегла от употребления этого напитка в беседе с «Известиями».

По словам Кашух, в одной чашке растворимого кофе содержится от 30 до 90 миллиграммов кофеина, а в таком же объеме молотого кофе — от 70 до 140 миллиграммов. Его избыточное потребление может привести к повышенной тревожности, вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а также увеличить выработку желудочного сока, что может усугубить симптомы гастрита или язвы желудка, предупредила она.

Кроме того, продолжила Кашух, в растворимом кофе наблюдается более высокая концентрация акриламида — химического соединения, которое имеет канцерогенные свойства. При этом, подчеркнула она, в растворимом кофе его содержание не настолько велико, чтобы причинить вред здоровью.

При хорошем состоянии здоровья врач разрешила употреблять до 400 миллилитров кофе в день. Полностью исключить из рациона или хотя бы ограничить употребление этого напитка она порекомендовала тем, у кого диагностированы бессонница, язва желудка или воспалительные заболевания кишечника. Людям с сахарным диабетом и ожирением Кашух посоветовала избегать кофейных напитков «три в одном» из-за высокого содержания сахара.

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