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09:32, 26 ноября 2024Забота о себе

Россиянам назвали провоцирующие рак продукты

Диетолог Кабанов: алкоголь и специи могут стать причиной развития опухолей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В каждом четвертом случае причиной развития рака становится неправильное питание, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Продукты, провоцирующие это смертельно опасное заболевание, он назвал «Ленте.ру».

Неправильное питание может вызывать различные виды рака желудочно-кишечного тракта, а также рак груди и простаты, объяснил диетолог. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляет алкоголь, а также острая или соленая рыба и красное мясо.

«Чрезмерное употребление спиртных напитков провоцирует рак ротовой полости, пищевода и печени. Жгучие специи могут стать причиной появления опухолей во рту и носу, однако в умеренном количестве они не навредят. А преобладание в рационе красного мяса связано с заболеваниями прямой кишки», — добавил диетолог.

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Кабанов также предостерег от употребления слишком горячей пищи и напитков, так как они способны травмировать пищевод. Необходимо, по его словам, следить и за тем, чтобы на продуктах не появлялась плесень, так как она может выделять афлатоксины — вещества, которые вызывают рак печени.

Ранее специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы дали советы для восстановления работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) после курса антибактериальной терапии. В частности эксперты призвали пить больше воды после приема антибиотиков.

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