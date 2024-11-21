Россиянам дали четыре совета по восстановлению работы ЖКТ после антибиотиков

Врачи из Уфы призвали пить воду для нормализации работы ЖКТ после антибиотиков

Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы дали россиянам четыре совета для восстановления работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) после курса антибактериальной терапии. Их рекомендации опубликованы на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

По словам врачей, после приема антибиотиков нарушается микрофлора (ЖКТ), что повышает риск развития дисбактериоза. Избежать этого неприятного последствия можно, если включить в рацион кисломолочные и цельнозерновые продукты, напитки, кимчи, квашеную капусту, фрукты и овощи. В них содержатся пробиотики и пребиотики, стимулирующие рост полезной микрофлоры в кишечнике, объяснили врачи.

Также специалисты призвали не забывать пить воду. Потребление достаточного количества жидкости способствует нормализации работы ЖКТ и снижает риск запоров. При этом питание после курса антибиотиков должно быть щадящим. Врачи посоветовали на время сократить количество жирных, жареных и острых блюд. Чтобы снизить нагрузку на желудок и кишечник, стоит отдавать предпочтение тушеным овощам, постному мясу, кашам.

Наконец, для восстановления работы ЖКТ важна регулярная физическая активность. Врачи подчеркнули, что даже простая прогулка улучшает перистальтику кишечника и самочувствие после болезни в целом.

Ранее гастроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали несколько советов для здоровья кишечника. Чтобы сохранить здоровье ЖКТ, специалисты посоветовали перестать злоупотреблять вредной и обработанной пищей и начать придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.